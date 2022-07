New Work – und jetzt?

New Work hält Einzug in viele deutsche Unternehmen. Deren flexible Arbeitsmodelle bringen viele Vorteile für die meisten Mitarbeiter. IT-Administratoren stehen hingegen vor allem vor immer größeren Herausforderungen, sehen sie sich doch mit verschiedensten, komplexen Systemumgebungen sowie einer kritischen Sicherheitslage konfrontiert. Unser Online-Fachartikel untersucht deshalb, welche Strategien und Technologien IT-Profis bei der praktischen Umsetzung von New Work helfen.

Dezentral tätige Mitarbeiter stellen die IT-Abteilung vor große Herausforderungen.

Neben kulturellen Veränderungen für das gesamte Unternehmen und neuen Freiheiten für die meisten Mitarbeiter bedeuten die flexiblen Arbeitsmodelle der New Work für IT-Administratoren vor allem viel Druck und neue Herausforderungen. Denn zum einen gelingt New Work nur, wenn Mitarbeiter mit komfortablen Prozessen mobil und flexibel arbeiten können – Anforderungen, die die Komplexität und den Aufwand für die Einrichtung und ganzheitliche Verwaltung von modernen Arbeitsplätzen ansteigen lassen. Zum anderen verschärft eine bereits eh schon angespannte Sicherheitslage die Situation für die IT-Profis.



Doch wie unser Fachartikel im Web [1] darlegt, können die richtigen Strategien und Technologien entscheidend dazu beitragen, diese Herausforderungen zu erleichtern. So stellt er beispielsweise Verfahren vor, die bei Authentifizierungen Sicherheit mit Nutzungskomfort vereinen, sowie Programme, die die Inbetriebnahme von Geräten vereinfachen, und rät dazu, Fernwartungslösungen in das Standaradrepertoire der Unternehmens-IT aufzunehmen.