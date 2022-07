Vorschau August 2022: Verzeichnisdienste & Benutzermanagement

Die Verwaltung der Mitarbeiterkonten ist das A und O in der Unternehmens-IT – sie bestimmt, ob die User problemlos arbeiten können und setzt gleichzeitig einen wichtigen Security-Standard im Netzwerk. Im August-Heft beleuchten wir den Schwerpunkt "Verzeichnisdienste & Benutzermanagement". So zeigen wir beispielweise, wie Sie im Azure AD mittels Password Protection für Sicherheit bei den Zugangsdaten sorgen und zudem eine zertifikatsbasierte Authentifizierung einrichten. Daneben schauen wir uns die sichere Benutzerverwaltung unter Linux an und werfen wir einen Blick auf den Identity- und Access-Management-Markt.

Die August-Ausgabe dreht sich um die Verwaltung von Nutzerkonten.

Benutzer haben heutzutage von überall Zugriff auf Microsoft-Dienste und authentifizieren sich vielfältig gegen das Azure Active Directory. Redmond liefert standardmäßig eine umfassende Palette von Technologien und Richtlinien, die dem Zero-Trust-Ansatz folgen und für Sicherheit sorgen. Einen eher unscheinbaren, aber trotzdem guten Schutz bietet Password Protection – wir schauen uns im August-Heft die Funktionsweise und die praktische Anwendungdes Diensts an.



Unzählige Möglichkeiten existieren derweil, die Benutzerverwaltung von Linux-Systemen abzuhärten. Auf den allermeisten Systemen liegt ein Gros der Optionen für sichere Zugänge jedoch brach. Ablaufende Passwörter finden sich ebenso wenig wie ablaufende Accounts, und vielerorts funktioniert sogar der Login als Systemverwalter "root" per SSH noch. Unser Artikel im August zeigt, wie Admins mit einfachen Bordmitteln die Benutzerverwaltung ihrer Systeme abhärten.



