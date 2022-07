Download der Woche: "WindowTop"

Auch wenn das Arbeiten mit vielen gleichzeitig geöffneten Fenstern für zahlreiche professionelle Anwender Alltag ist, lässt es sich vereinfachen. Mit diesem Ziel tritt das kostenfreie Tool "WindowTop" an und ermöglicht das parallele Verwalten offener Bildschirmfenster samt praktischer Einstellungsoptionen – etwa die Steurung der Fenstertransparenz.

Das Opacity-Feature von WindowTop erlaubt es, Fenster graduell transparent zu schalten.

"WindowTop" [1] erweitert die Einstellungsmöglichkeiten für Ihre geöffneten Fenster. So lassen sich diese via "opacity" transparent schalten und Sie können durch sie hindurchschauen. Eine andere Option fixiert die Fenster im Vordergrund, um auch dann geöffnet zu bleiben, wenn sich der Anwender anderen Fenstern zuwendet. Zudem erweitert die Windows-Freeware die herkömmliche Minimierungsmöglichkeiten: Das Drücken des Buttons "shrink" verwandelt Fenster in ein Logo, das sich verschieben oder auch wieder öffnen lässt. Nicht zuletzt verfügt das Werkzeug über einen Dark Mode, der offene Fenster in Komplementärfarben taucht.