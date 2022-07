BITKOM: Mit #greencard22 IT-Fachkräfte aus Russland und Belarus nach Deutschland holen

Der Digitalverband Bitkom will IT-Fachkräfte aus Russland und Belarus gezielt nach Deutschland locken. Das dazu aufgelegte Sofortprogramm #greencard22 sieht für die Auswanderungswilligen zunächst Sicherheitsüberprüfungen ebenso vor wie später Erleichterungen bei den Einwanderungsbedingungen sowie Integrationsunterstützung.

Russische IT-Spezialisten sollen nach dem Willen des Bitkom helfen, die Personalnot im IT-Sektor zu lindern.

Der Bitkom hat das "Sofortprogramm #greencard22" [1] vorgestellt, das helfen soll, russische und belarussische IT-Experten schnell und unbürokratisch anzuwerben und möglichst vollständig und dauerhaft in den einheimischen Arbeitsmarkt sowie die Gesellschaft zu integrieren. Als initiale Voraussetzung für Einwanderungswillige sieht es neben einer erfolgreich durchlaufenen behördlichen Sicherheitsüberprüfung auch das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor.



"Viele IT-Fachkräfte in Russland und Belarus gehören zur globalen digitalen Gesellschaft, freiheitliche und pluralistische Werte, für die das Internet geradezu symbolhaft steht, sind ihnen wichtig", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Dass sie unsere Werte teilen, muss auch die Voraussetzung sein, um nach Deutschland kommen und hier arbeiten zu können. In der deutschen Wirtschaft sind 96.000 Stellen für IT-Fachkräfte vakant. Es wäre für alle Seiten ein Gewinn, wenn wir das exzellente IT-Know-how aus Russland und Belarus abziehen."



Sind die Voraussetzungen erfüllt, sollen die in das Sofortprogramm aufgenommenen IT-Fachkräfte bereits innerhalb von einer Woche eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, sofern ihnen ein Jobangebot vorliegt. Weitere Beschleunigungsschritte sieht der Bitkom für das Visa-Verfahren zur Arbeitsplatzsuche und das Berufsanerkennungsverfahren vor. Die Antragsverfahren sollen komplett digitalisiert und mit verbindliche Bearbeitungsfristen versehen werden. Auf den Nachweis von Deutschkenntnissen soll vollständig verzichtet werden.



Ergänzend dazu sieht das Programm vor, den Einwanderungswilligen praktische Unterstützung zu leisten. So soll ihnen beispielsweise zielgruppenspezifische Informationen bereitgestellt werden, unter anderem auch in russischsprachigen Jobportalen, und bestehende Services deutscher Behörden gebündelt, ausgebaut und vermarktet werden. Weiter sollen nicht nur die IT-Profis selbst in den Genuss von Unterstützung kommen, sondern auch ihre engsten Familienangehörigen – so sollen auch Ehepartner, Kinder, aber auch Lebenspartner vom ersten Tag an ein Visum erhalten, um in Deutschland leben und arbeiten zu können.