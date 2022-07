Magnetisch für Ordnung sorgen

Es gibt zwar immer mehr schnurlos angebundene Devices, dafür wächst aber auch die Anzahl an Komponenten stetig. Und so schlängelt sich nach wie vor meist ein stattlicher Kabelsalat hinter dem Schreibtisch in Richtung Boden. Um die vorhandenen Kabel besser zu bändigen und beispielsweise zu verhindern, dass Stecker hinter die Tischkante rutschen, können Sie die magnetischen Kabelhalter von Baseus nutzen. Diese sorgen für Ordnung im Kabelchaos und Sie haben Ihre Stecker stets griffbereit.

Der schicke Kabelhalter von Baseus hilft bei der Organisation der vorhandenen Stecker.

Zunächst bringen Sie die Basisplatte des Baseus-Kabelhalters [1] an Ihrer Schreibtischkante an. Anschließend lassen sich die mit den magnetischen Clips versehenen Kabel einfach auf dem Gegenstück befestigen. Ab sofort rutscht nichts mehr hinter den Tisch und muss somit auch nicht mühselig durch Herumkriechen wieder an die Oberfläche befördert werden. Das praktische Gadget lässt sich sowohl mit runden, flachen als auch mit Kabeln aus Textil verwenden. Auf jeder Magnetbasis sind bis zu drei Kabel anheftbar. In Schwarz, Rot oder Blau beziehungsweise Holzoptik gehalten, ist auch farblich für die meisten Geschmäcker etwas dabei.