Dokumente mit Barcodes ausstatten

Mittlerweile werden viele Informationen in Dokumenten wie zum Beispiel Webseiten-URLs durch einen Barcode ersetzt. Das bekannteste Format ist der QR-Code, den Sie jetzt mit ein paar Handgriffen und den Word-Bordmitteln selbst in Ihre Projekte einfügen können. Die Feldfunktion heißt "Displaybarcode" und unterstützt zehn verschiedene Typen an Barcodes.

In Word erzeugen Sie mit einer einfachen Syntax Barcodes.

Für die allgemeine Syntax nutzen sie am besten folgenden Befehl: { Displaybarcode Argument1 Argument2 Schalter }. Das erste Argument setzt die Daten zur Darstellung des Barcodes ein, das zweite Argument legt dann den Typ des Barcodes fest. Der Schalter ist optional und erlaubt spezifische Optionen wie eine Fehlerkorrektur. Sobald Sie eine Stelle im Dokument gefunden haben, drücken Sie "Strg + F9". Der Cursor befindet sich im Feld nun zwischen zwei Leerzeichen. Jetzt geben Sie die Syntax ein, beispielsweise "https://www.it-administrator.de/" QR \q 3. Abschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feldfunktion, damit der Code angezeigt wird.