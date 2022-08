Vorschau September 2022: Datenbanken & Applikationen

Als zentrale Informationsablage sind sie unabdingbar: Datenbanken. Sie kommen in den unterschiedlichsten Ausprägungen daher und wollen freilich sorgsam administriert werden. Im September dreht sich der Schwerpunkt des IT-Administrator um das Thema "Datenbanken & Applikationen". Darin erfahren Sie beispielsweise, wie Sie Datenbanken containerisieren und skalieren. Außerdem zeigen wir Ihnen, was PostgreSQL 14.4 und 15 zu bieten haben und welche Fehler Sie beim Datenbankdesign vermeiden sollten.

Datenbanken & Applikationen stehen im Fokus der September-Ausgabe.

Klassische Datenbanken gelten als "Stateful"-Applikationen und passen damit theoretisch nicht in Container. Wie es mit den SQL-Klassikern unter Kubernetes dann doch sehr gut klappt und welche Datenbankoptionen Anwender für Scale-Out-Umgebungen haben, verrät unser Workshop. Dabei gehen wir unter anderem auf die Rolle von StatefulSets und mögliche Failover-Setups ein.



PostgreSQL in der Hauptversion 14 ist derweil seit September 2020 verfügbar und liegt mittlerweile als Version 14.4 vor. Mit Version 14 haben sich eine Menge Neuerungen und Verbesserung der beliebten freien Datenbank eingefunden. So gibt es neue SQL-Features, die die ohnehin reichhaltige Funktionalität von PostgreSQL weiter erhöhen. Neu sind außerdem Verbesserungen im Bereich Wartungsaufgaben sowie Geschwindigkeit bei parallelisierten Abfrageplänen, hohen nebenläufigen Workloads, logischer Replikation und Partitionierung, wie wir im September-Heft zeigen.



Abonnenten erhalten die September-Ausgabe am 31. August. Ab dem 1. September finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.