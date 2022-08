Funktionale SAP-Berechtigungskonzepte

Das Berechtigungs- und Lizenzmanagement innerhalb des SAP-Kosmos ist ein heikles Thema. Während manche die Notwendigkeit von SAP-Berechtigungen und der damit verbundenen Konzepte immer noch infrage stellen, scheuen sich andere aufgrund der hohen Komplexität vor deren Umsetzung. Fakt ist: Für die unternehmensweite Compliance und IT-Sicherheit sind SAP-Berechtigungskonzepte unverzichtbar. Unser Fachartikel im Web stellt sich deshalb den Fragen, wie Unternehmen ein zuverlässiges Konzept erhalten, ohne vorher daran zu verzweifeln, und ob es dorthin einen Königsweg gibt oder mehrere Pfade ans Ziel führen.

Gerade in größeren SAP-Umgebungen bedarf es eines durchdachten Berechtigungskonzepts.

Ein SAP-Berechtigungskonzept bildet einschlägige Rechtsnormen und unternehmensinterne Regelungen ab, die es mit den IT-Sicherheitsvorgaben innerhalb eines SAP-Systems in Einklang zu bringen gilt. Mit einem durchdachten Berechtigungskonzept lässt sich der administrative Aufwand deutlich reduzieren bei gleichzeitiger Erfüllung der rechtlichen Auflagen. Es schafft nicht nur die gewünschte Compliance, also nachvollziehbare Strukturen samt lückenloser Dokumentation und Versionierung, sondern stattet auch jeden Benutzer regelkonform mit den Berechtigungen im SAP-System aus, die für seine Aufgaben nötig sind.



Wie unser Online-Fachartikel [1] erläutert, muss der Weg dorthin nicht zwingend mit großem Aufwand gepflastert sein. So können Unternehmen bereits mit punktuellen Optimierungen schnelle Erfolge erzielen. Allerdings sind diese Wege sehr verschieden und müssen von jedem Unternehmen selbst individuell ausgelotet werden. Als Lohn lockt dafür auch neben dem Verlust der Scheu vor SAP-Berechtigungskonzepten ein spürbares Anheben der gesamten Firmen-Complaince und -IT-Sicherheit.