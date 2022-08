Fix zwischen Soundquellen switchen

Die Soundquellen werden auch im Büro immer mehr. Ein Problem daran: Ob beispielsweise das Gesagte in Videokonferenzen per Kopfhörer oder die Entspannungsmusik aus Lautsprechern während langwieriger Updatesitzungen – Die Ausgabe-Geräte sollen die Töne immer sofort in ihrer jeweils bestmöglichen Qualität ausspucken. Mit dem kostenfreien Tool "SoundSwitch" können Sie dafür besonders einfach und schnell zwischen mehreren Ein- und Ausgabegeräten der Windows-Audioverwaltung wechseln.

Neben dem Audioausgabenwechsel kann sich SoundSwitch optional auch um Aufnahmegeräte kümmern.

Für den effektiven Wechsel der Soundquelle mit der Freeware "SoundSwitch" [1] gilt es, beim ersten Start des Programms zunächst Shortcuts festzulegen. Dafür wählen Sie aus, zwischen welchen Ausgabegeräten Sie wechseln wollen, und belegen jeden Wechsel mit einer leicht zu merkenden Tastenkombination für die Ein- und Ausgabe. Ab sofort können Sie mit diesen Shortcuts dann zwischen den Audioquellen switchen.