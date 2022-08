Android-Screen auf Windows-Bildschirm spiegeln

Trotz aller Faszination für die Multimediafähigkeiten moderner Smartphones fühlen sich viele Profianwender von der Kleinformatigkeit des Bildschirms auf Dauer gestört. Dann ist gut zu wissen, dass sich Screens von Android-Systemen auf PCs unter Windows 11 spiegeln lassen – mit wenig Aufwand und Bordmitteln als einzige Helfer.

Je nach Smartphonehersteller sind die Optionen zum Screen-Mirroring an unterschiedlichen Stellen aufzufinden.

Um Android-Screens auf Windows-11-PCs zu zeigen, gilt es zunächst, den Computer vorzubereiten. Dafür entscheiden Sie sich in dessen System für "Optionale Features hinzufügen" und klicken auf die Schaltfläche "Funktionen anzeigen". In der Liste weiter unten aktivieren Sie dann die Checkbox "Drahtlose Anzeige" beziehungsweise installieren sie zunächst, falls sie nicht vorhanden ist.



Während Sie die neue Verbindungs-App geöffnet lassen, wischen Sie auf dem Android-Device vom oberen Displayrand mehrmals nach unten, um die Schnellzugriffsleiste zu öffnen. Dort finden Sie schließlich den Menüpunkt für die Spiegelung des Smartphone-Displays, der je nach Hersteller und Android-Version unterschiedliche Namen hat. Auf jeden Fall sollte in dessen Liste Ihr Windows-PC erscheinen und Ihr Fingertipp auf den Eintrag die Übertragung starten lassen.