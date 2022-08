Neuer Rekord am Frankfurter Internetknoten DE-CIX

Der Frankfurter Internetknoten DE-CIX meldet einen neuen Datendurchsatz-Rekord: Am Abend des 9. August wurde um kurz nach 21 Uhr erstmals die Schallmauer von 12 Terabit pro Sekunde durchbrochen. Mit dem neuen Rekord ist der Datenverkehr am Frankfurter Internetknoten dieses Jahr um 14 Prozent und seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 sogar um 50 Prozent gestiegen.

Der Durchbruch der Schallmauer von 12 TBit/s im DE-CIX Frankfurt im Traffic-Rückblick.

Als einer der größten Internetknoten der Welt feiert DE-CIX Frankfurt [1] den bereits zweiten Rekord in diesem Jahr. Nachdem am 1. Februar erstmals ein Datendurchsatz von 11 Terabit pro Sekunde (TBit/s) gemessen wurde, durchbrach dieser Rekordwert am Abend des 9. August erstmals die Schallmauer von 12 TBits/s. Kurz nach 21 Uhr MEZ zeigten die Messungen genau 12,43 TBit/s. Laut DE-CIX entspricht 12 TBit/s über 2,6 Millionen Videos, die gleichzeitig in HD-Qualität gestreamt werden.