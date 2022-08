Download der Woche: Print My Fonts

Viele IT-Profis schätzen eine breite Auswahl an Schriftarten und rüsten ihren PC mit zusätzlichen Exemplaren nach. Dann wird mit der Zeit das Fonts-Angebot allerdings immer unübersichtlicher und die Auswahl immer schwerer. Da zur Qualitätsbeurteilung einer Schriftart darüber hinaus die Kontrolle ihres Ausdrucks auf Papier gehört, schlägt das kostenlose Tool "Print My Fonts" zwei Fliegen mit einer Klatsche.

Das Einstellungsmenü von PrintMyFonts ist selbsterklärend und klar.

Kenner empfehlen: Schriftarten entfalten ihre Qualität am besten in Orginalgröße ausgedruckt auf Papier. Deshalb sollte jeder, der berufs- oder hobbymäßig mit Fonts hantiert, die Freeware "Print My Fonts" [1] in Betracht ziehen: Diese druckt kurzerhand alle Schriftarten aus, die sie auf einem PC vorfindet. Dazu nutzt das Tool einen Beispieltext, der sich jederzeit anpassen lässt. Neben der Druckoption können Sie die Liste aber auch exportieren. Dafür bietet sich neben unterschiedlichen Bildformaten zum Beispiel HTML an.