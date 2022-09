Smartphone-Strom selbst erkurbeln

Wenn Akku samt Powerbank energielos sind und weit und breit kein frischer Strom zu bekommen ist, ist die Not groß. Diesen Missstand will allerdings ein Goodie lindern: Der revolt Kurbelgenerator ist mit einer Kurbel versehen, um autarke Stromerzeugung per Hand zu ermöglichen.

Selbst ist der User: Der Kurbelgenerator ermöglicht Awendern, eigenhändig Strom für ihr Device zu erkurbeln.

Ein echter Helfer in der Not: Selbst wenn alle anderen Stromstricke reißen, können Sie mit dem revolt Kurbelgenerator [1] immer noch frische Energie für Ihr Device erkurbeln. Neben der dafür vorgesehenen Handkurbel ist die spezielle Powerbank mit bis zu 15 Watt Gesamtleistung eine leistungsstarke Stromquelle und passt den USB-Ladestrom automatisch an das jeweilige Device an. Dabei versorgt sie bis zu drei Geräte gleichzeitig mit neuem Strom und darunter die iPhones der 12er- und 13er-Generation besonders schnell. Für bequeme Transporte verfügt der Energiespeicher daneben über einen Tragegriff, findet aber jederzeit auch in Rucksäcken, Handtaschen oder im Reisegepäck bequem seinen Platz.