Vielformatiger Online-Textvergleicher

Je mehr Poweruser am PC schreiben, desto leichter droht der Überblick über die Texte verloren zu gehen. Dann werden für Versionsvergleiche in der Regel die Bordmittel der Office-Suiten genutzt. Alternativ bietet diesen Service jedoch auch eine Webseite ebenso kostenfrei, aber einfacher, schneller und ortsunabhängig an: "diffnow.com" vergleicht Texte in einer Vielfalt an Formaten.

Diffnow stellt die zu vergleichenden Texte und ihre Unterschiede klar gegenüber.

Schon bei der Entgegennahme der zu vergleichenden Texte erweist sich "diffnow.com" [1] als flexibel. Diese können als Plain-Text, Office-Dokumente, PDFs, Source-Code, Binaries, ZIP-Dateien und andere archivierte Files vorliegen. Sie gelangen dann – solange die Datei jeweils höchstens 512 KByte groß ist – per Copy and Paste, Hochladen oder Eingabe einer URL in das betreffende Fenster des Onlineservices.



Sobald der Dienst dann die Inhalte verarbeitet hat, generiert er einen interaktiven Ergebnisreport, der die Unterschiede zwischen den Texten beziehungsweise Formaten klar aufzeigt. Dabei können Sie sogar ganze Ordner vergleichen, dann müssen Sie die Dateien allerdings im ZIP-Format vorlegen.