Produktfälscher an den Pranger stellen

Unser Intensivseminar "Linux- und Active-Directory-Integration" zeigt praxisnah auf, wie Sie Linux-Systeme gleichwertig in den Microsoft-Verzeichnisdienst integrieren. Dabei stehen sowohl Einblicke in LDAP und Kerberos auf der Agenda der Online-Veranstaltung als auch die intensive praktische Ausführung des Erlernten. Sichern Sie sich rasch Ihren Platz für die Veranstaltung, die das nächste Mal am 7. und 8. November 2022 stattfindet – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif. [ mehr