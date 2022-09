Excel-Blattnamen in Zelle überführen

In Microsoft Excel sowie der freien Alternative von LibreOffice Calc findet sich überraschenderweise keine Möglichkeit, den Blattnamen in eine Zelle zu schreiben. Mit einem einfachen Trick können Sie diese Hürde überwinden. Die entsprechende Formel von Martin Weiss ersetzt das nicht mehr funktionierende Makro aus früheren Workaround-Zeiten.

Mit einer Formel überführen Sie den Namen des Arbeitsblatts in die Tabelle.

Zunächst stellen Sie sicher, dass die Datei bereits einmal mit Pfad- und Dateinamen gespeichert wurde. Danach fügen Sie folgenden Code in jene Zelle ein, in der der Blattname erscheinen soll:



=RECHTS(ZELLE("dateiname";A1);LÄNGE(ZELLE("dateiname";A1))-FINDEN("]";ZELLE("dateiname";A1)))



Die Funktion "ZELLE" mit dem Parameter "Dateiname" kennt auch den Namen des aktuellen Tabellenblatts. In LibreOffice Calc funktioniert derselbe Trick, allerdings mit leicht abgewandelter Syntax. Geben Sie hier den folgenden Befehl ein:



=RECHTS(ZELLE("Filename");LÄNGE(ZELLE("Filename"))-FINDEN("$";ZELLE("Filename")))