Vorschau Oktober 2022: Datensicherheit

Dass Hackerangriffe auf Unternehmen zunehmen und immer ausgefeilter werden, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass IT-Verantwortliche permanent an ihrer Datensicherheit arbeiten müssen. Im Oktober hat sich IT-Administrator das Thema deshalb auf die Fahnen geschrieben. So vergleichen wir beispielsweise gängige Standards zur Multifaktor-Authentifizierung und zeigen, wie Sie mit Google Tsunami auf Schwachstellensuche gehen. In den Produkttests werfen wir unter anderem einen Blick auf die sichere Maschinenvernetzung mit se.MIS.

Die "Datensicherheit" steht im Mittelpunkt der Oktober-Ausgabe.

Ein Passwort allein bietet einem Benutzerkonto heutzutage keinen ausreichenden Schutz mehr, sei es auch noch so komplex. Mit der klassischen SMS, Push-Nachrichten, TOTP, U2F und FIDO2 treten mehrere Verfahren der Multifaktor-Authentifizierung an, Passwörter zu ergänzen oder gleich ganz zu ersetzen. IT-Administrator hilft im Oktoberheft bei der Orientierung und beim praktischen Einsatz.



Sicherheitslücken zu identifizieren und zu beheben, noch ehe ein Angreifer sie ausnutzt, gehört derweil zu den schwierigsten Aufgaben für Administratoren. Google springt ihnen zur Seite und stellt in Form von Tsunami einen Sicherheitsscanner vor, der gängige Fehler aufspürt und einen Alarm ausgibt. Wir zeigen, wie Admins das Werkzeug an den Start bringen und was selbstgeschriebene Plug-ins erfordern.



