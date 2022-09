Holen Sie sich den Text

Gute Texte erhalten oft Stellen, die Nutzer gerne aufheben beziehungsweise weiterverwenden möchten. Sind diese Abschnitte allerdings Teile von Bild- oder PDF-Dateien, ist es nicht immer einfach, diese zu übernehmen. Hier bietet der Onlinedienst "ocr.space" kostenfrei seine Unterstützung an. Mithilfe der namensgebenden OCR-API-Schnittstelle überführt er Texte aus Bildern und PDFs in weiterverwendbare Dateien.

Wenn alles so einfach wäre: Links sehen Sie das hochgeladene Orginaldokument, rechts den extrahierten Text.

Um sich von "ocr.space" [1] Texte aus Bildern oder PDFs in editierbare Dateien verwandeln zu lassen, ist keine Registrierung notwendig und lediglich eine Größenlimitierung der verwendeten Dateien in Höhe von 5 MByte zu beachten. Dann extrahiert der Onlineservice Texte aus hochgeladenen oder verlinkten JPG-, PNG-, WEBP- sowie PDF-Dateien. Abschließend finden Sie noch verschiedene Einstellungen wie Overlay, mit denen sich die Ergebnisse gestalten lassen. Dabei brauchen Sie sich laut Anbieter keine Sorgen um den Datenschutz zu machen. So verspricht dieser, weder mit dem Online-OCR-Dienst noch der OCR-API Dateien zu speichern.