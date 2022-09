Ecken auf macOS-Desktop aktivieren

Sind Sie sich als Apple-Nutzer der sogenannten "aktiven Ecken" auf Ihrem Display bewusst? Falls nicht, sollten Sie das ändern. Denn die Desktopecken von macOS-Systemen lassen sich leicht für unterschiedliche hilfreiche Tätigkeiten konfigurieren.

Aktive Ecken können nützliche Aktionen initiieren – hier unter macOS Mojave.

Ein Grund, warum Sie die "aktiven Ecken" von MacOS vielleicht noch nicht kennen, ist die etwas versteckte Lage ihrer "Zentrale": Um dorthin zu gelangen, navigieren Sie in der Systemeinstellung zunächst zu "Schreibtisch & Bildschirmschoner" und dort nach oben in den Bereich "Bildschirmschoner wechseln". Jetzt klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche "Aktive Ecken".



Ab sofort können Sie nun über die Einblendmenüs auswählen, welche Reaktion Sie Sich wünschen, wenn der Mauszeiger über die Ecke fährt und die aktiven Ecken so auslöst. Unter den zahlreichen praktischen Optionen findet sich beispielsweise das Aktivieren von Schnellnotizen, das sichere Sperren des Bildschirms oder das Beiseiteschieben von sämtlichen Fenstern, um den Blick auf den Desktop freizugeben.