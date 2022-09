Download der Woche: Split Cam

Bei allen Vorteilen, die die Kombination Windows-PC und Webcam auf sich vereint, kann sie ihren Videostream in der Regel nur in einer Anwendung wiedergeben – für IT-Profis, denen das beispielsweise angesichts der weiterhin hochbeliebten Videokonferenzen und virtuellen Meetings zu wenig ist, haben wir eine Alternative: Die Freeware „Split Cam“ kann bewegte Bilder in zahlreiche unterschiedliche Apps gleichzeitig übertragen.

"Split Cam" [1] hat eine Kernfunktion: Die Software kann den Stream der Videoquelle für bis zu 64 unterschiedliche Anwendungen oder Online-Server wie Skype, AIM, ICQ, Windows Live Messanger oder Yahoo Messenger aufteilen. Neben den zahlreichen daraus erwachsenden Vorteilen im Hinblick auf die Möglichkeit, wesentlich breitere Zielgruppen zu erreichen, bietet die Freeware auch inhaltliche Werkzeuge. Neben allgemeinen Optionen zur Qualitätssteeigerung der Video-Einstellungen des Streams lassen sich mit ihr beispielsweise auch Schnappschüsse aufnehmen oder Bilder mit Effekten versehen.