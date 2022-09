Studie: Home Offices werden intelligenter, aber nicht cybersicherer

Laut einer neuen BlackBerry-Studie ist deutschen Home-Office-Mitarbeitern bei der Anschaffung smarter Devices unter anderem der Preis wichtiger als die Cybersicherheit. Auf Arbeitgeberseite wiederum treffe etwa jeder Sechste keinerlei angemessenen Vorkehrungen, um die Unternehmenssecurity auf den privaten Bereich auszudehnen.

In der unter 1000 in Deutschland im Home Office arbeitenenden Teilnehmern durchgeführten Erhebung gaben darüber hinaus 17 Prozent der Befragten an, ihr Arbeitgeber habe nichts zum Schutz des Heimnetzwerks oder ihrer intelligenten Geräte unternommen oder dazu etwas kommuniziert. Sie wissen so gar nicht, ob diese überhaupt geschützt sind.







Darüber hinaus gaben fast drei Viertel der Befragten an, dass ihr Arbeitgeber keine Maßnahmen zur Sicherung der privaten Internetverbindung (74 Prozent) oder zum Schutz von Privatgeräten mittels Software (72 Prozent) ergriffen hat. Stattdessen verlassen sich 33 Prozent der deutschen Unternehmen lediglich auf die Sicherheit von Virtual Private Networks (VPN), die nach Einschätzung von BlackBerry jedoch nicht mit der heutigen Bedrohungslage mithalten können.

BlackBerry [1] hat im Rahmen einer neue Studie mehrere Cybersecurity-Risiken identifiziert, die von deutschen Home-Office-Mitarbeitern ausgehen: So haben für eine breite Mehrheit dieser Zielgruppe beim Kauf von intelligenten Haushaltsgeräten mehrere Faktoren Vorrang vor der Sicherheit. So seien für 70 Prozent der Käufer der Preis, die Benutzerfreundlichkeit und die einfache Einrichtung der Geräte wichtiger.Wie BlackBerry anmahnt, erhöht diese fehlende Ausweitung der Netzwerksicherheit auf private Geräte das Risiko, dass die durch hybrides und privates Arbeiten entstehenden und entstandenen Schwachstellen erfolgreich ausgenutzt werden. Durch solche Praktiken öffneten sich Tür und Tor für Cyberkriminelle, die sich den Boom bei intelligenten Geräten im Haushalt zunutze machen würden.