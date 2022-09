Die (IT-)Apokalypse naht

So wie sich die sieben Weltwunder in jene der Antike und jene der Neuzeit gliedern, gibt es auch bei den vier Reitern der Apokalypse eine Aufteilung zwischen alt und modern: Während die klassischen Reiter meist als Krieg, Hunger, Krankheit und Tod interpretiert werden, hat sich eine Kaffeetasse für eine Neuauslegung im IT-Kontext entschieden.

Wehe wenn der Akku streikt: Für so manchen Admin ist das der Vorbote der Apokalypse!

In der Bibel sind die vier Reiter die Boten der Apokalypse. Wer nicht an die christliche Version des Weltuntergangs glaubt, kennt ihr modernes Gegenstück: Auf dem Becher "Four Horsemen" [1] finden sich daher insgesamt vier Symbole aus dem Computer-und Smartphone-Alltag wieder: Kein WLAN-Empfang, ein nicht ladendes Video, ein leerer Akku und schlechter Mobilfunkempfang. Für knapp 10 Euro plus Versand gibt es den spülmaschinenfesten Becher bei getDigital.