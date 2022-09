Shell-Befehle durchleuchtet und erklärt

Wenn Sie ab und zu mit Linux und Unix zu schaffen haben, sind Ihnen die langen und oft nicht wirklich selbsterklärenden Shell-Befehle bekannt. In der Theorie gibt es zwar in Form sogenannter Manpages Hilfe im Web, doch auch hier müssen Sie sich erst einmal durch viel Text quälen. Die Webseite "ExplainShell.com" durchleuchtet die Kommandos systematisch und trägt so zum besseren Verständnis bei.

Aufgedröselt: "ExplainShell.com" zerlegt Linux-Befehle übersichtlich in einzelne Bestandteile.

"ExplainShell.com" [1] funktioniert ganz einfach: Tippen oder Kopieren Sie lediglich einen Befehl in das Suchfeld des Portals hinein und eine grafische Übersicht bricht die einzelnen Teile des Kommandos übersichtlich auf. Dabei beschränkt sich die Webseite auf die wirklich notwendigen Abschnitte und ein langwieriges Suchen entfällt. Mit dem unter der GPL lizenzierten Code des Angebots auf GitHub können sie den Prozess sogar lokal aufsetzen.