Download der Woche: CheckDrive 2022

Egal ob HDD oder SSD – auch im Jahr 2022 ist die Festplatte das anfälligste Verschleißteil eines Computers. Eine gelegentliches Durchleuchten ihres Zustands kann also nie schaden. Hier leistet das Windows-Tool "CheckDrive 2022" gute Dienste. Es erkennt auftretende Fehler und kann diese sogar beheben.

Die Übersicht zum Festplattenzustand. Mehr gibt "CheckDrive 2022" auf Knopfdruck preis.

Der Festplattencheck von "CheckDrive 2022" [1] startet mit einem ein Klick auf den Button "Überprüfen" und das Tool durchleuchtet den Datenträger automatisiert. Anschließend zeigt Ihnen das Analyseergebnis an, ob auf der Festplatte bestimmte Fehler aufgetreten sind. Diese lassen sich dann in der Regel mit der freien, allerdings per E-Mail freizuschaltenden Version des Werkzeugs beheben. Für ein ununterbrochenes Monitoring im Hintergrund werden 10 Euro für die Pro-Variante fällig.