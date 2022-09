Im Test: Cloudflare Zero Trust Gateway

Lange Zeit waren zentrale Appliances beim Härten der Infrastruktur ein wichtiges Element. Doch durch die stärkere Nutzung von Home Office und mobiler Arbeit rücken dezentrale Ansätze in den Fokus. Das cloudbasierte Gateway Cloudflare Zero Trust verspricht, mobile und stationäre Clients zu schützen. Im Test zeigte das Werkzeug, wie gut es Anwender und Geräte absichert.

Das Cloudflare-Zero-Trust-Portal zeigt im Home Screen übersichtlich wichtige Informationen zu den DNS-Anfragen – anpassen lässt es sich aber nicht.

Cloudflare bietet über 100 verschiedene Services an, zu denen unter anderem ein Content Delivery Network, Internetsicherheitsdienste und verteilte DNS-Dienste zählen. Wir werfen in unserem Test [1] einen Blick auf Cloudflare Zero Trust, das durch die globale Aufstellung von Cloudflare herkömmliche Sicherheitsgrenzen überwindet und das Internet für Teams auf der ganzen Welt schneller und sicherer machen soll. Das Werkzeug bietet mit "Access" ein Modul, das für SaaS-und eigene gehostete Anwendungen als Identitätsaggregator oder Proxy fungieren kann. Auf diese Weise sind Anmelderichtlinien in Cloudflare hinterlegbar, sodass sich nur Benutzer, die die Kriterien erfüllen, an den Apps anmelden können.