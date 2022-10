Vorschau November 2022: Software-definierte Infrastrukturen

Flexibilität ist gefragt, auch im Unternehmensnetzwerk. Im November werfen wir einen Blick auf das Schwerpunktthema "Software-definierte Infrastrukturen". So lesen Sie beispielsweise, welche aktuellen Entwicklungen virtualisierte Netze prägen und wie Sie dank VMware NSX Ihre Workloads schützen. Außerdem zeigen wir, wie das Aufsetzen von privaten Clouds mit antMan funktioniert, das einen schnellen und unkomplizierten Einstieg verspricht. In den Produkttests darf unter anderem das Thomas-Krenn Open-E RA1112 Metro Cluster sein Können unter Beweis stellen.

Die Software-definierten Infrastrukturen stehen im Mittelpunkt der November-Ausgabe.

Mit dem Open-E RA1112 (All-Flash) Metro Cluster hat Thomas-Krenn eine sehr kompakte Speicherlösung aufgelegt, die auf dem robusten ZFS-Dateisystem und dem bekannten Betriebssystem Open-E JovianDSS basiert. Dabei bilden zwei identische Server einen Metro Cluster, um durch einen synchronen Spiegelbetrieb eine hochverfügbare Datenhaltung zu gewährleisten. Wir haben uns diesen Server-Doppelpack für die November-Ausgabe im Labor genauer angesehen.



Workloads sind hingegen extrem dynamisch, aber auch für sie gelten mitunter hohe Sicherheitsanforderungen. Mit NSX bietet VMware ein Softwaredefined Networking an, das sich für eine Mikrosegmentierung eignet. Damit schützen Sie Ihre Workloads. Im November-Heft zeigen wir, wie Sie in einer bestehenden vSphere-Umgebung ohne Ausfallzeit und mit einer einfachen Installation eine Firewall vor dem jeweiligen Workload implementieren.



Abonnenten erhalten die November-Ausgabe am 28. Oktober. Ab dem 2. November finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.