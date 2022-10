Demnächst verfügbar: Sonderheft II/2022 "Windows Server 2022"

Endspurt! Redaktion wie Autorenteam liegen beim zweiten IT-Administrator Sonderheft des Jahres 2022 in den letzten Zügen. Wie sein Titel "Windows Server 2022" ankündigt, befasst sich das 180 Seiten starke Werk in aller Ausführlichkeit mit der aktuellen Version des Server-OS aus Redmond. Dabei richtet es seinen Fokus schwerpunktmässig auf das Einrichten und Nutzen jener neuen Features, die Microsoft der Software in den Bereichen Sicherheit, Virtualisierung und Cloudanbindung spendiert hat. Gleichzeitig gilt der Endspurt auch für unsere Leser, die noch bis zum 10. Oktober mittags bei der Bestellung vom besonders günstigen Vorteilspreisen profitieren.

Im neuen IT-Administrator Sonderheft "Windows Server 2022" [1] beleuchtet das Autorenteam zunächst die lokalen Verwaltungsaufgaben rund um die Migration zu Windows Server 2022, dem Active Directory, der Arbeit mit dem Windows Admin Center, der Cluster-Verwaltung und den Gruppenrichtlinien. Einen eigenen Schwerpunkt bildet dann die Virtualisierung mit Hyper-V, in dem wir unter anderem Best Practices für Hyper-V aufzeigen, aber auch die Remotedesktop-Dienste optimieren.



Beim Thema Sicherheit erläutern die Experten den richtigen Einsatz der Windows-Bordmittel und zahlreicher anderer Werkzeuge, um Bedrohungen abzuwehren. Schließlich vermittelt die Troubleshooting-Rubrik Maßnahmen bei Problemen mit Hyper-V, Active Directory, Gruppenrichtlinien und anderen Fehlerquellen.



Alle IT-Administrator-Leser können sich dieses Sonderheft noch bis einschließlich zum 10. Oktober 2022, 12 Uhr, zu besonders attraktiven Konditionen sichern. So erhalten alle, die bis zu diesem Stichtag das besonders günstige "All-inclusive Jahresabo" [2] abschließen, das druckfrische Sonderheft automatisch in ihren Briefkasten. Gleiches gilt für das E-Äquivalent, das "E-Jahresabo + E-Sonderhefte", in dem die Sonderhefte zu einem Vorzugspreis als E-Paper inkludiert sind [3]. Last but not least profitieren bis zum 10. Oktober mittags auch noch alle regulären Print- und E-Abonnenten und können ihr Abo einfach upgraden [4]. Sie erhalten das neue Sonderheft in ihrem bevorzugten Format dann ebenfalls frei Haus.