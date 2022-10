Superflexible Leuchte

Wer gelegentlich auch zu später Stunde noch arbeiten will oder muss, der sollte sich auf alle Fälle eine problemlose Lichtquelle gönnen. Die USB-LED-Schwanenhals-Leuchte ist ebenso einfach transportierbar wie sie einsetzbar und aufladbar ist.

Die USB-LED-Schwanenhals-Leuchte macht "es werde Licht" besonders einfach.

Ob im Büro, im Außendienst oder Home Office: Als flexible Lichtquelle passt sich die praktische USB-LED-Schwanenhals-Leuchte von Pearl [1] an zahllose Umgebungen an. Im Betrieb sorgen sechs LEDs für eine gleichsam extrahelle wie augenschonende und energiesparsame Beleuchtung – über die USB-Schnittstelle versorgt, benötigt der Schwanenhals lediglich 1,2 Watt. Nicht zuletzt lässt sich das Gadget via Micro-USB-Stecker auch bestens zur Datenübertragung und zum Laden Ihres Smartphones und anderer Devices nutzen.