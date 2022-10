Variantenreiche Online-Uhr

Alles zu seiner Zeit, weiß der IT-Profi. Freilich muss er nicht nur für diese entspannte Haltung stets wissen können, wie viel Uhr es gerade ist. Wenn er dafür statt einer Armbanduhr eine kostenlose, IT-nahe Lösung bevorzugt, die zahlreiche funktionale wie gestalterische Optionen an Bord hat, sollte er die Website von "onlineclock.net" ansurfen.

onlineclock.net bietet seinen Usern zahlreiche Wallpaper zur Hintergrundsgestaltung an.

"onlineclock.net" [1] tritt an, um möglichst Vieles, was IT-User in puncto Zeitmessung benötigen, kostenfrei auf einer Website zu vereinen. So ist die begrüßende digitale Uhr der Site bidschirmfüllend. Nun hat der User zahllose Optionen für Variationen, sowohl was Funktionen (zum Beispiel Wecker, Countdown, Stoppuhr) als auch Gestaltung (Ziffernblatt, Klappzahlenuhr, Dark Mode) betrifft. Darüber hinaus zeichnet sich das Internetportal durch ein vielfältiges Angebot an Wallpapern mit Abbildungen von Lavalampen, Aquarien oder Gewittern aus – ähnlich mannigfaltig wirkt auch das Angebot an Sounds für das Alarmklingeln.