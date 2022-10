Download der Woche: AVS Registry Cleaner

Ob beim Installieren von Softwaresuiten, Aufspielen von Hilfsprogrammen oder sogar Entfernen von Anwendungen: Die Registry wächst kontinuierlich um immer mehr Einträge an – und mindert so langfristig das Leistungsvermögen sowie die Stabilität des Rechners. Deshalb sollten Sie diesen Index immer mal wieder nach überflüssigen und fehlerhaften Einträgen durchsuchen, was der kostenfreie "AVS Registry Cleaner" für Sie übernimmt.

AVS Registry Cleaner stöbert mit wenigen Klicks überflüssige Registry-Einträge auf.

Mit dem "AVS Registry Cleaner" [1] begeben Sie sich auf Fahndung nach nicht mehr benötigten oder fehlerhaften Einträgen in der Registry von Windows-Systemen – und können dabei auf Wunsch auch granular vorgehen und nur nach Eintragungen spezieller Anwendungskategorien wie geteilter DLLs, Dateierweiterungen oder COM/ActiveX suchen. Freilich ermöglicht die Freeware auch die umgehende Löschung des aufgespürten Ballasts. Mithilfe des integrierten Backups ist es möglich, Änderungen an der Registry wieder rückgängig zu machen.