Umfrage: E-Mails nach wie vor wichtigstes geschäftliches Kommunikationstool

Im Geschäftsalltag sind E-Mails bei deutschen Unternehmen nach wie vor die beliebteste Kommunikationsform. Gleichzeitig wird aber die vorhandene E-Mail-Infrastruktur als zu unsicher beurteilt – so die zentralen Ergebnisse einer von mailbox.org beauftragten Umfrage unter IT-Entscheidern deutscher KMUs.

Die E-Mail ist nachwievor sehr beliebt, auch wenn sie für viele IT-Profis als unsicher gilt.

Die Ergebnisse einer von mailbox.org [1] beauftragten Umfrage zur Wahl der Kommunikationsmittel in deutschen Unternehmen sprechen eine klare Sprache: Für 57 Prozent der Befragten sind E-Mails das wichtigste Kommunikationstool im Geschäftsalltag, für weitere 29 Prozent sind sie das zweitwichtigste. Eine vergleichbare Beliebtheit hat nur noch das Telefon: Für 29 Prozent ist es das beliebteste, für 48 Prozent das zweitbeliebteste Kommunikationsmedium. Dahinter rangieren Messenger, Social Media, der klassische Brief und als Schlusslicht das Fax.



Die Gründe für die Beliebtheit von E-Mails sind ebenso eindeutig: Bei den Befragten gelten sie als schnell (78 Prozent), als etablierter Standard in der Kommunikation (72 Prozent) und unkompliziert (70 Prozent).



Verglichen mit der Beliebtheit hat die Umfrage unter über 500 IT-Entscheidern jedoch eine Diskrepanz zum Sicherheitsgefühl ermittelt. So ist nur rund die Hälfte der Befragten (52 Prozent) der Meinung, dass E-Mails ein verlässliches Kommunikationswerkzeug darstellen. Noch geringer ist das Vertrauen in die Sicherheit: Nur 34 Prozent sehen E-Mails als sicher beziehungsweise rechtssicher (28 Prozent) an. Demgegenüber ist aber wiederum die überwiegende Mehrheit der Befragten der Meinung, dass die Aspekt der Sicherheit und des Datenschutzes in der E-Mail-Kommunikation wichtig für ihr Unternehmen sind. Dieser Meinung stimmten 91 Prozent der Befragten mit "eher" oder "voll und ganz" zu.