Auf die it-sa 2022 mit Gratisticket

Mit mehr als 600 Ausstellern und dem Messemotto "Hit Hackers hard" versammelt die it-sa Ende Oktober wieder IT-Sicherheitsexperten und Entscheider in Nürnberg. Sichern Sie sich als Leser des IT-Administrator ein Gratisticket für die bedeutendste Fachmesse für IT-Sicherheit in Europa.

Ende Oktober will die it-sa ihr Messemotto "Home of IT-Security" wieder mit Leben füllen.

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 treffen sich internationale IT-Sicherheitsexperten und Entscheider im Messezentrum Nürnberg auf der it-sa [1] wieder zum alljährlichen Fachaustausch über Herausforderungen und Trends in der Cybersicherheit. Dabei können die Veranstalter für die diesjährige Auflage bereits eine Beteiligung auf Rekordniveau verkünden: Sie ist auf Ausstellerseite mit über 600 Anmeldungen ausgebucht und wird mehr Ausstellungsfläche als die bislang größte Veranstaltung 2019 belegen. Gleichzeitig zeichnet sich laut it-sa mit aktuell aus 27 Ländern eingegangenen Beteiligungen ein sehr international geprägtes Messegeschehen ab.



Inhaltlich will die Messe mit einem umfangreichen Angebot an Produkten, Lösungen, Dienstleistung, Forschung und Beratung zu aktuellen Themen der IT-Security überzeugen. Dabei sollen beispielsweise unter dem Label "it-sa insights" offene Foren mit Ausstellervorträgen und produktneutralen Beiträgen IT-Sicherheitsverantwortlichen mit aktuellem Fachwissen versorgen. "Congress@it-sa"-Veranstaltungen versprechen zusätzlichen Wissenstransfer zu spezifischen Themen samt Networking-Gelegenheiten.



Als IT-Administrator Leser können Sie sich unter [2] ein Gratisticket für die Messe sichern. Für alle, die es nicht nach Nürnberg schaffen, bieten die Veranstalter darüber hinaus über die Digitalplattform "it-sa 365" die Möglichkeit der Onlineteilnahme. So solllen beispielsweise Vorträge aus der Reihe "it-sa insights" live übertragen werden oder User im Rahmen von "Q&A Sessions" die Gelegenheit bekommen, an Live-Interviews mit Ausstellern teilzunehmen.