Produktiv, unproduktiv oder neutral?

Die wenigsten IT-Profis werden eine Stechuhr an ihrem Arbeitsplatz vermissen. Dennoch kann es sich als wertvoll erweisen, einen Überblick daüber zu haben, mit welchen Tätigkeiten die Arbeitszeit gefüllt ist. Zu einer solchen Überbsicht verhilft Ihnen die Website "Desktime.com" kostenfrei: entweder via installationsfreiem Webtimer oder per herunterzuladender Desktop-App.

Auch ein Bewusstseinstraining: Desktime lässt seine Anwender die Produktivität ihrer aktuellen Tätigkeit selbst einstufen.

Für das Tracking von Arbeitszeiten kennt das registrierungspflichtige, aber kostenfrei zu nutzende Desktime [1] die drei Kategorien "Productive Apps", "Unproductive Apps" und "Neutral Apps". In diese Rubriken muss der Anwender seine Tätigkeiten stets selbst einordnen. Dann erhält er ein mit der Zeit immer aussagekräftigeres Gesamtbild seiner Produktivität, das sich dank unterschiedlicher Farben zudem sofort erschließt.