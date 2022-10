Download der Woche: Dateilisten Schreiber

Ordnung ist das halbe Leben, weiß der Volksmund – und würde gegen das Dateichaos auf Festplatten und anderen Speichermedien wohl fein säuberliche Auflistungen empfehlen. Solche Listen zu produzieren, ist das Steckenpferd des "Dateilisten Schreiber", das Anwendern dafür zahlreiche Optionen bietet.

Bezüglich der inhaltichen Gestaltung der Listen haben User zahlreiche Optionen zur Hand.

Der kostenlose "Dateilisten Schreiber" [1] erstellt Dateilisten ganz nach Ihren Vorgaben: Dazu geben Sie einfach einen Quellordner an und starten die Indexierung – inklusive allen oder nur speziellen, per Filter aussortierten Dateien. Anschließend greift die Optionsvielfalt der zu berücksichtigenden Merkmale. Ebenfalls hilfreich sind die später auf der Liste präsentierten Eigenschaften wie Erstelldatum bei Dateien, Frameraten bei Videos oder Farbtiefe von Fotos. Freilich lassen sich da auch das Äußere der Listen nach dem persönlichen Geschmack gestalten und die fertigen Liste in zahlreichen Formaten speichern – etwa als Text-, CSV-, Bilddatei oder HTML-Tabelle.