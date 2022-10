Microservices aus Admin-Sicht

Microservices gelten als das Wundermittel schlechthin, wenn es darum geht, die Unternehmens-IT zu modernisieren. Während ihre Befürworter mehr Agilität und Flexibilität versprechen, befürchten viele IT-Abteilungen andererseits eine steile Zunahme der Komplexität bei der Verwaltung und beim Betrieb. Unser Fachartikel im Web widmet sich deshalb ausführlich dem modernen IT-Architekturkonzept und klärt unter anderem die Voraussetzungen, um effizient mit Microservices arbeiten zu können.

Bei allen Vorteilen lassen sich Microservices-Architekturen nicht auf Knopfdruck implementieren.

Was würde bei einer Umstellung der Unternehmens-IT auf Microservices überwiegen: Der Zugewinn an Agilität und Flexibilität oder doch ein kaum zu stemmender Aufwand verbunden mit steil steigender Komplexität? Um diese Frage zu beantworten blickt unser Online-Fachartikel [1] aus der Perspektive eines Administrators auf das Phänomen und klärt zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen traditionellen IT-Monolithen und modernen Microservices – inklusive der Anforderungen der jeweiligen Ansätze an die Ausstattung der Unternehmens-IT und die Größe und Kompetenz ihrer Mannschaft.



Ist das geklärt, darf eine Diskussion der grundsätzlichen Pros und Contrras beider Ansätze freilich nicht fehlen. Nicht zuletzt kommt auch der in den meisten Fällen erhebliche Aufwand bei der Einführung von Microservice-Architekturen deutlich zur Sprache. Daher widmet sich der Artikel schkließlich auch der mit Weitblick zu beantwortenden Frage, ob sich der notwendige erhöhte Zeit- und Ressourcenaufwand letztlich auch lohnen würde, und schlägt relevante Kriterien für ihre Beantwortung vor.