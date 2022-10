SAP-Anwender setzen weiter auf On-Premises

Laut einer aktuellen Umfrage gelingt es der überwiegenden Mehrheit befragter Mitglieder der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. gut, mit den durch die Schlagwörter Digitalisierung, Transformation und politische Zeitenwende charakterisierten aktuellen Veränderungen Schritt zu halten. Gleichzeitig genießen On-Premises-Systeme nach wie vor große Bedeutung für sie, auch wenn die Clouddiesnte weiter zulegen werden.

DSAG-Mitgliedern gelingt es nach eigener Einschätzung ganz überwiegend, die aktuellen Veränderungen zu bewältigen.

Digitalisierung, Transformation und Zeitenwende sind laut der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) [1] Schlagworte unserer Gegenwart und beschreiben Rahmenbedingungen, unter denen viele Unternehmen beziehungsweise Organisationen agieren, die einem schnellen und teilweise disruptiven Wandel unterworfen sind.



Nach einer aktuellen gemeinsamen Umfrage der DSAG mit ihren internationalen Kollegen von der amerikanischen SAP-Anwendergruppe Americas SAP Users' Group (ASUG) und der Japan SAP Users' Group (JSUG) gelingt dies den in der DACH-Region Befragten überwiegend. So gaben 85 Prozent an, dass sie einigermaßen oder problemlos mit den Veränderungen Schritt halten können. Sie verfügen über qualifizierte und motivierte Mitarbeitende, ausreichende Ressourcen, flexible Organisationen und schnelle Entscheidungswege sowie den vom Management getragenen Willen zur Veränderung.



15 Prozent waren der Meinung, nicht mithalten zu können, aus Mangel an Ressourcen, hoher Komplexität der Business Transformation und fehlender Veränderungsbereitschaft. Generelle Hindernisse liegen für alle befragten IT-Abteilungen der DACH-Unternehmen im Mangel an internen Fähigkeiten und Personal (63 Prozent), in der Komplexität von IT-Umstellungen (53 Prozent) sowie in Kostenzwängen (42 Prozent) begründet.



Bei der Frage nach der Bedeutung von SAP- und Nicht-SAP-Lösungen, sowohl lokal als auch in der Cloud, haben für die derzeitigen IT-Landschaften bei 93 Prozent der befragten DSAG-Mitgliedsunternehmen SAP-On-Premises-Lösungen eine hohe und mittlere Bedeutung. Für Nicht-SAP-Applikationen vor Ort trifft diese Aussage bei 75 Prozent der Umfrageteilnehmer zu. Für die Clouddienste gilt: Nicht-SAP-Cloudangebote haben für 61 Prozent eine hohe und mittlere Bedeutung, bei SAP-Clouddiensten sind es 42 Prozent.



Nach der Bedeutung der Softwareangebote für die zukünftigen IT-Landschaften der Unternehmen befragt, bescheinigen von den befragten DSAG-Teilnehmer 85 Prozent den SAP-On-Premises-Produkten eine hohe und mittlere Relevanz, 77 Prozent den SAP-Clouddiensten und ebenso viele den Nicht-SAP-Cloudangeboten. Nicht-SAP-Produkte vor Ort folgen mit 67 Prozent.



"Die Bedeutung von SAP-On-Premises-Lösungen wird zwar weiter abnehmen, aber dennoch auf einem hohen Niveau verharren. Da aber die SAP-Cloudlösungen gleichzeitig wichtiger werden, bestätigt dies die Tendenz, die wir bereits seit ein paar Jahren beobachten: Die Zukunft ist hybrid", kommentiert Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der DSAG. Deshalb sei wichtig, so die DSAG, dass die Unternehmen von SAP mit entsprechend durchgängigen und bezahlbaren Szenarien auf der Basis adäquater Lizenz- und Datenmodelle sowie Prozessen unterstützt werden.