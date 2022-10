Im Test: Thomas-Krenn Open-E RA1112 Metro Cluster

Mit dem Open-E RA1112 (All-Flash) Metro Cluster hat Thomas-Krenn eine sehr kompakte Speicher-Appliance aufgelegt, die auf dem robusten ZFS-Dateisystem und dem bekannten Betriebssystem Open-E JovianDSS basiert. Dabei bilden zwei identische Server einen Metro Cluster, um durch einen synchronen Spiegelbetrieb eine hochverfügbare Datenhaltung zu gewährleisten. Wir haben uns diesen Server-Doppelpack im Labor genauer angesehen.

Das TK-System fasst für den Cluster-Betrieb mit Spiegelung lokale und entfernte Datenträger zu Disk Groups zusammen.

Der RA1112 Metro Cluster von Thomas-Krenn eignet sich als hochverfügbares Speichersystem für KMUs, die ihre Daten synchron an zwei Standorten halten wollen. Den Haupteinsatzzweck sehen wir vor allem innerhalb von Virtualisierungsumgebungen unter VMware vSphere, Citrix oder KVM. Ein Einsatz in Verbindung mit Microsoft Hyper-V ist ebenfalls möglich und zertifiziert, wobei Microsoft hier Windows-basierende Alternativen anbietet, die sich in manchen Fällen besser in eine Umgebung integrieren lassen dürften. In unserem Test [1] präsentierte sich das System mit bis zu 116.000 IOPS bei synchroner Spiegelung überaus performant.