Download der Woche: CapCut

Ob im allgegenwärtigen Internet oder in der rasant zugenommenen Videokommunikation: Bewegte Bilder werden immer wichtiger und mit ihnen die Fähigkeiten des IT-Administrators, Videos gut und schnell bearbeiten zu können. Ein kostenfreies Werkzeug, das dabei insbesondere Nichtfachmännern hilfreich zur Seite steht, ist "CapCut".

Zur Unterstützung der einfachen, schnellen Videobearbeitung verfügt "CapCut" [1] über die elementaren Funktionen einer klassischen Schnittsoftware und hat auch einen sehr vergleichbaren Aufbau. Entscheidender Unterschied ist, dass die Freeware auf reine Profifeatures bewusst verzichtet und dem Anwender so statt eines überladenen Tools eine vereinfachte Oberfläche erwartet. Hier können die IT-Profis beispielsweise Videodateien oder Bilder per Drag & Drop importieren, diese in einer Timeline arrangieren oder Videos trimmen. Nicht zuletzt ermöglicht CapCut aber auch, die Bewegtbilder mit Musik zu untermalen.