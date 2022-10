Entwicklungshelfer

Sollten Sie sich als Admin auch in die Welt der Softwareentwicklung begeben, freuen Sie sich sicherlich über Unterstützung bei der Organisation. Die leistet das kostenfreie Tool "VersionTracker", das Ihnen beispielsweise ermöglicht, die verschiedenen Versionen und damit den Entwicklungsstand ihrer App Schritt für Schritt mitzuverfolgen.

VersionTracker protokolliert die einzelnen Entwicklungsschritte eines Softwareprojekts.

Im Rahmen seiner Unterstützung für Softwareentwickler wird der "VersionTracker" [1] seinem Namen gerecht und hält die Versionsnummern neuer Entwicklungsstände automatisch auf dem Laufenden. Weiter ermöglicht die Anwendung, diese Einträge einfach konfigurierbaren Kategorien wie "New" oder "Fixed" zuzuordnen. Während sich Programme oder Dateien per Drag & Drop bewegen lassen, können Ergebnisse wahlweise in den Formaten DocuWiki, HTML, Markdown oder Text exportiert werden.