Download der Woche: BatteryHistoryView

Ohne sie läuft in Notebooks gar nichts – trotz dieser Bedeutung fristen sie ein von vielen IT-Profis kaum beachtetes Dasein: Akkus. Dabei lassen sich die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Stromversorger dank des Werkzeugs "BatteryHistoryView" einfach und kostenfrei beobachten und so unter anderem auch den Zeitpunkt ermitteln, an dem ein Austausch angeraten ist.

"BatteryHistoryView“ sammelt Infos zum Zustand von Notebook-Akkus ein und listet sie übersichtlich auf.

Die Freeware "BatteryHistoryView" [1] verhilft ihrem Anwender dazu, sämtliche mit Notenbook-Akkus unter Windows 10 und 11 zusammenhängende Parameter auszulesen. Dazu bedient sich das Tool der "SRUDB.dat"-Datenbank, in der Windows-Systeme Akkudaten abspeichern, und listet die dort aufgefundenen Informationen übersichtlich auf. Über Werte wie dem Vergleich zwischen der ursprünglichen mit der aktuell maximal verfügbaren Batteriekapazität oder der Anzahl der bislang vollendeten Ladezyklen verschafft das Tool rasch Klarheit über die Performance der Stromspeicher samt etwaiger Defekte oder Alterserscheinungen. Nicht zuletzt ist es praktischerweise installationsfrei als Administrator ausführbar.