Vorausschauendes Systemmanagement

Mit dem richtigen Einsatz von Tools zum Systemmanagement lässt sich die Infrastruktur zuverlässig vor Ausfällen und Cyberangriffen schützen, und das sehr effizient. Deshalb erörtert unser Fachartikel im Web die Schlüssel für solch ein effizientes Prozedere und wie diese, vereint mit der passenden Einstellung zur kontinuierliche Systempflege, zu etwas Erstrebenswertem beitragen können: mehr Freiheiten für Admins bei der Überwachung und Verwaltung ihrer Systeme aus der Ferne.

Mit den richtigen Werkzeugen lassen sich Server und andere IT-Systeme komfortabel und zeitsparend remote verwalten.

Wie unser Online-Fachartikel [1] veranschaulicht, bietet eine kontinuierliche Systempflege im Vergleich zur reaktionären Herangehensweise deutliche Vorteile. So lassen sich beispielsweise Softwareupdates oder der Austausch von Hardwarekomponenten schon vorab ankündigen und in Zeitfenster verlegen, in denen möglichst wenige Anwender auf die Systeme angewiesen sind.



Der Schlüssel für ein effizientes Systemmanagement sind Systeme, die sich remote und weitgehend automatisiert überwachen und steuern lassen. In Servern sitzt dafür beispielsweise fast immer ein eigener Fernwartungschip, aufgelötet auf das Mainboard oder auf einer separaten Steckkarte – der sogenannte Baseboard Management Controller (BMC). Aber auch hinsichtlich Überwachungstools und in puncto Programmierung haben sich Werkzeuge beziehungsweise Prinzipien hervorgetan, die das moderne Systemmanagement stützen – und selbstverständlich detailliert vorgestellt werden.