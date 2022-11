Vorschau Dezember 2022: Clientmanagement und Support

Clientrechner sind das grundlegende Arbeitsmittel im Unternehmen und gleichzeitig Einfallstor für Hacker. Im Dezember beleuchtet IT-Administrator deshalb den Themenschwerpunkt "Clientmanagement und Support". Darin zeigen wir unter anderem, wie Sie Endgeräte mit Windows Autopatch auf dem neuesten Stand halten und Ansible für deren Verwaltung nutzen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die passenden Firewallregeln für VDI-Umgebungen und schauen uns die Fernwartungsmöglichkeiten unter Android an. In den Produkttests zeigt Aagon ACMP 6.3, was es an Administrationsmöglichkeiten zu bieten hat.

Es ist heute so wichtig wie noch nie, Windows-Clients stets aktuell zu halten. Mit den Bordmitteln ist ein robustes Patchmanagement allerdings schwierig. Microsoft bietet Administratoren mit neuen Technologien Hilfe im Kampf gegen ungepatchte Systeme. Wir stellen im Dezember-Heft den neuen Autopatch-Dienst vor und betrachten Alternativen.



Zero Trust ist unterdessen das derzeitige Buzz-Wort in der IT-Branche. Viele Hersteller verkaufen Zero Trust als Funktion, die auf Knopfdruck läuft. Doch Zero Trust ist ein Prozess, der vom Kunden akzeptiert und umgesetzt werden muss. Ein zentrales Element dabei ist die Identität der Anwender. In der Dezember-Ausgabe zeigen wir, wie Sie mit VMware NSX eine identitätsbasierte Firewall einrichten und an das Active Directory anbinden.



