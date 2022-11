Ab sofort erhältlich: Sonderheft "Windows Server 2022"

Das zweite IT-Administrator Sonderheft des Jahres 2022 mit dem Schwerpunkt "Windows Server 2022" widmet sich der aktuellen Version des Server-OS aus Redmond in aller Ausführlichkeit. Dabei richtet es seinen Fokus auf das Einrichten und Nutzen jener neuen Features, die Microsoft der Software in den Bereichen Sicherheit, Virtualisierung und Cloudanbindung spendiert hat. Ob gedruckt oder als E-Paper: Das Sonderheft ist ab sofort im Shop erhältlich.

Im frisch erschienenen IT-Administrator Sonderheft "Windows Server 2022" beleuchtet das Autorenteam zunächst die lokalen Verwaltungsaufgaben rund um die Migration zu Windows Server 2022, dem Active Directory, der Arbeit mit dem Windows Admin Center, der Cluster-Verwaltung und den Gruppenrichtlinien. Einen eigenen Schwerpunkt bildet dann die Virtualisierung mit Hyper-V, in dem wir unter anderem Best Practices für Hyper-V aufzeigen, aber auch die Remotedesktop-Dienste optimieren.



Beim Thema Sicherheit erläutern die Experten den richtigen Einsatz der Windows-Bordmittel und zahlreicher anderer Werkzeuge, um Bedrohungen abzuwehren. Schließlich vermittelt die Troubleshooting-Rubrik Maßnahmen bei Problemen mit Hyper-V, Active Directory, Gruppenrichtlinien und anderen Fehlerquellen.



Neben der in unserem Online-Shop erhältlichen Print-Ausgabe [1] finden Sie das Sonderheft auch in unserem E-Paper-Portal [2]. Diese Version können Sie über einen Browserclient oder unsere IT-Administrator App für iOS beziehungsweise Android lesen.