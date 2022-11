Download der Woche: PDF Unshare

Das Gute an PDFs kann sich als Nachteil entpuppen: Fast jeder PC-Nutzer kennt die Dateien und kann sie öffnen und lesen – was freilich unerwünscht ist, wenn Sie persönliche Daten oder sensible Informationen austauschen wollen. Allerdings springt ein kostenfreies Tool in die Bresche: Mithilfe von "PDF Unshare" lassen sich PDFs nur an einem Endgerät oder innerhalb einer Frist öffnen.

"PDF Unshare" schränkt den Empfängerkreis und die zeitliche Frist für das PDF-Öffnen ein.

Zum besseren Schutz von PDF-Dokumenten vor fremden Blicken wendet "PDF Unshare" [1] zwei wesentliche Maßnahmen an. So versetzt die Software die Files in einen Modus, der sie nur an einem Endgerät öffnen lässt. Anschließend lässt sich die Datei auf keinem anderen Device mehr einsehen. Zusätzlich oder aber auch alternativ können Sie noch eine zeitliche Befristung integrieren. Diese macht die Datei unbrauchbar, wenn das Datum überschritten ist. Gleichzeitig hat der Anwender die Formatwahl: Er kann die Dateien entweder im herkömmlichen PDF- oder im anbietereigenen UPDF-Format abspeichern. Für Letzteres bietet der Hersteller einen kostenfreien Reader auf der "PDF Unshare"-Downloadseite an.