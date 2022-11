PDFs direkt im Browser unterzeichnen

Wer PDFs unterschreiben möchte, benötigt dafür in der Regel spezielle Tools. Allerdings macht es Firefox ab Version 104 mit einem kleinen Trick möglich, PDF-Files digital abzuzeichnen – Voraussetzung dafür ist die manuelle Aktivierung des Editor-Modus.

Digitales Signieren geht gewusst wie mit Firefox leicht von der Hand.

Um in jüngeren Firefox-Versionen PDFs mit Bormitteln zu unterzeichnen, geben Sie zunächst "about:config" in die Adressezeile des Browsers ein. Nach dem Abnicken des Disclaimers gilt es, unter "Einstellungsname suchen" den Begriff "pdfjs.annotationEditorMode" einzugeben. Dieser soll auf "0" stehen – erscheint zunächst der Wert "1" oder "-1", können Sie ihn über das Stiftsymbol durch "0" austauschen. Nach der Übernahme über das blaue Häkchen-Button können sie den Einstellungs-Tab dann wieder schließen.



Wenn Sie nun via Drag & Drop ein PDF in das Browserfenster ziehen, finden Sie oben rechts verschiedene PDF-Werkzeuge – darunter das Stift-Icon, über das sich zum einen verschiedene Schrifteinstellungen einstellen lassen. Zum anderen ermöglicht es das digitale Beschriften und Signieren des Dokuments.