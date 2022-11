Online? Offline? Gestört?

Wenn eine Internetseite oder ein Onlinedienst nicht zur Verfügung steht, kann das eine Vielzahl von Gründen haben. Diese fokussiert das Internetportal "Allestörungen" und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anwender hinsichtlich der wichtigsten Services über Störungen beziehungsweise Statusinformationen auf dem Laufenden zu halten.

Alles online? IT-Riesen wie Microsoft sind auf Allestörungen.de mit mehreren Charts vertreten.

Allestörungen.de [1], eine deutsche Version der Webseite Downdetector, informiert seine Nutzer auf verschiedenen Wegen: Zum einen haben die gängigsten Onlinedienste im Portal eine individuelle Stabilitätskurve, die in Abhängigkeit vom aktuellem Zustand in Grün, Gelb und Rot erstrahlt. Daneben nimmt die Website auch Namen von Anbietern von möglicherweise aktuell gerade nicht funktionierenden Internetservices entgegen – hat sie einen Eintrag dazu, zeigt sie diesen samt Hintergrundinformationen an. Nicht zuletzt sind die Nutzer nicht auf Expertenwissen angewiesen, sondern finden im Kommentarbereich oft Userantworten zu allen möglichen Problemen.