Meeting-Eule für Panoramablicke

Nach der pandemiebedingten, zunächst quantitativen Zunahme von Videokonferenzen samt der dafür notwendigen Hard- und Software achten immer mehr Unternehmen auf Qualitätsaspekte. Genau mit solchen weiß die Meeting Owl Pro unter anderem dank ihrer 360-Grad-Kamera zu überzeugen.

Die Meeting Owl Pro will den Maximen "den ganzen Raum sehen" und "alles anhören" möglichst nahekommen.

Die Performance der Meeting Owl Pro [1] basiert auf mehreren Pfeilern. So ist die Kamera nicht nur Full HD und ein 360-Grad-Modell. Darüber hinaus sorgt eine inhärente Intelligenz dafür, dass weit entfernte Personen in einem Porträtmodus aufgenommen werden, so dass alle Beteiligten möglichst gut sichtbar sind. Derweil deckt der Audioradius 5,5 Meter ab und fängt so selbst große Konferenzräume ein. Nicht zuletzt ist das Gerät mit einem 4,5 Meter langen USB-Kabel für den Anschluss an PC oder Laptop ausgestattet und lässt sich via integriertem Gewinde am Fuß auch an ein Stativ schrauben.