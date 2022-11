Für angenehmeren Hintergrundsound sorgen

Hinsichtlich der Hintergrundgeräusche beim Arbeiten gibt es unterschiedliche Phänomene. Was klar sein sollte: Empfinden Sie die Geräuschkulisse als störend, gehört sie auf jeden Fall geändert. Zu diesem Zweck tritt beispielsweise die Webseite "noises.online" mit einem interessanten Konzept an und empfiehlt unter anderem das Überspielen von ungewünschtem Lärm mit angenehmen Geräuschen. Hierfür unterstützt das Portal mit passenden Sounds.

Eine Auswahl der insgesamt rund 30 Sounds, die noises.online aktuell anbietet.

Die Seite "noises.online" [1] bietet thematisch unterschiedliche Sounds in guter Audioqualität an. Durch ihr Anklicken lässt sich auch ihre Lautstärke regeln und so die beste Kombination aus beispielsweise Bürolärm und Wasserfallrauschen praktischerweise einstellen. Zur Auswahl stehen zahlreiche Klassiker der Wohlklänge wie beispielsweise Regen, Gewitter, Lagerfeuer, Vögelgezwitscher, aber auch eine typische Café-Geräuschkulisse.