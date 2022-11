Download der Woche: Awesomescreenshot

Das Internet bietet mit seiner Medienvielfalt nicht nur für IT-Profis zahlreiche Motive, die sich als Content beispielsweise für Präsentationen, Reports oder Projekte eignen. Dabei können Sie sich vom kostenfreien Tool "Awesomescreenshot" tatkräftig unterstützen lassen: Das Browser-Add-on versteht sich auf die Bildschirmerfassung von Webseiten beziehungsweise Teilen davon als Screenshots oder Videos.

Awesomescreenshot bietet verschiedene Optionen zum Website-Capturing.

Neben dem Website-Capturing, das in der freien Variante bis zu 100 Screenshots sowie 20 Videos pro Monat erlaubt, kann "Awesomescreenshot" [1] mit weiteren Nützlichkeiten aufwarten: So können Nutzer Anmerkungen und Kommentare zu ihren Ausschnitten hinzufügen oder sensible Informationen zielgruppenspezifisch überblenden. Nicht zuletzt lässt sich der festgehaltene und bearbeitete Content per Klick auf die gewünschte Plattform hochladen beziehungsweise online teilen.