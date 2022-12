Aumfmerksamkeitserregender Admin-Anstecker

Buttons sind wieder in! Und so wie mancher Admin in den 1980er-Jahren mit den bunten Anstecknadeln beispielsweise seine politische Haltung oder seine Lieblingsband kommunizierte, lässt sich heute mit dem Admin-Buttom wunderbar die Verbundenheit mit seinem Berufsstand ausdrücken -- und der Anstecker sich darüber hinaus personalisieren.

Der Admin-Button in seiner nerdig wirkenden quadratischen Ausführung.

Mit dem Admin-Button [1] ist es ein Leichtes, stolz auf seine Zunft hinzuweisen. Wer sich dabei auch gerne als echter Nerd zeigen möchte, dem emphehlen wir aus den zwei verfügbaren Formaten "runder Knopf" (in Größen zwischen 3, 2 und 15,2 Zentimeter) und "eckiger Knopf" (Größe: 5,1 cm) Letztere. Denn dieser durch das quadratische Format ausgefakllene Button symbolisiert quasi bestens, dass Admins aus dem Rahmen fallen. Die Buttons aind ain allen Formaten und Größen mit UV-beständigem und kratzfestem Polyesterfilm bedeckt. und egal ob für sich selbst oder das Team als Weihnachtsgeschenk: dieser Button ist eine coole Idee.